ufficiale Giuly torna all'Olympique Lione 24 anni dopo: è un nuovo collaboratore di Bosz

vedi letture

Ludovic Giuly torna all'Olympique Lione a 24 anni di distanza dal suo addio. Non come giocatore, chiaramente, ma come collaboratore di Peter Bosz. L'ex Roma, cresciuto proprio all'OL, club in cui ha militato fino al 1998, sostituisce Hendrie Kruzen nello staff del tecnico olandese. La notizia è ufficiale, come comunicato dal club francese sul proprio sito.