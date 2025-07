Ufficiale Mechelen, preso il giovane Lovro Golic: era svincolato dopo l'esperienza alla Roma

Il KV Mechelen ha ufficializzato il quinto acquisto dell’estate: si tratta di Lovro Golic, difensore sloveno di 19 anni, che arriva a parametro zero dalla Roma e ha firmato un contratto di quattro anni con il club giallorosso. "Il suo Europeo Under 21 ci ha pienamente convinti", ha dichiarato il direttore sportivo Tom Caluwé.

Golic è un difensore centrale duttile, capace di giocare sia a destra che a sinistra della coppia centrale. Con i suoi 1,93 metri di altezza, aggiunge anche fisicità al reparto. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, il suo profilo ha attirato l’interesse di diverse squadre europee, ma il progetto del Mechelen ha fatto la differenza.

"Questo è davvero un colpo importante per noi", ha commentato Caluwé. "Lovro non è solo un difensore con tanto potenziale, ma è anche un ragazzo con la testa sulle spalle. Aveva l’imbarazzo della scelta tra diverse grandi squadre, ma è stato conquistato dal nostro progetto. Lo abbiamo scoperto grazie alla nostra rinnovata collaborazione con l’Helmond Sport", ha aggiunto.

"Inizialmente pensavamo di farlo crescere nella nostra squadra affiliata, ma dopo il grande Europeo con la Slovenia Under 21 abbiamo capito che è già pronto per la prima squadra"

Le parole di Golic

"Il mio contratto con la Roma era scaduto e avevo diverse opzioni", ha raccontato Golic. Per me è importante non bruciare le tappe e continuare a crescere. Il campionato belga è perfetto per questo. Il progetto del KV Mechelen ha convinto me e la mia famiglia. Ieri sera ho anche fatto un giro per la città e mi sono subito sentito a casa. Non vedo l’ora di dimostrare che qui è il mio posto".