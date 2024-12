Ufficiale Mellberg vola negli States. L'ex difensore della Juve è il nuovo tecnico di St. Louis

Nuova avventura per Olof Mellberg. La leggenda dell'Aston Villa ed ex capitano della nazionale svedese è stato nominato allenatore del St. Louis City SC. "Oltre a essere un leader molto rispettato, sia in campo che fuori, Mellberg porta con sé oltre cinque anni di esperienza, nei quali ha dimostrato capacità di fornire risultati superiori alle aspettative", si legge nel comunicato.

"Sono emozionato, è una grande opportunità. Non vedo l'ora di costruire sulle fondamenta già presenti e grazie al massiccio supporto dei tifosi, che daranno a questa squadra l'energia per avere successo", ha detto l'ex giocatore tra le altre anche della Juventus. Mellberg, 47 anni, finora ha allenato solo Brommapojkarna, Helsingborgs (Svezia) e Fremad Amager (Danimarca).