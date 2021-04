Mercato dei portieri, l’occasione si chiama Leo Jardim

vedi letture

Il mercato dei portieri si accende, e tra i profili che più degli altri si stanno mettendo in evidenza c’è certamente quello di Leo Jardim, estremo difensore brasiliano ma con passaporto italiano in forza al Boavista. Il cartellino del classe 1995 appartiene al Lille, club da sempre molto attivo e lungimirante bello scouting. Il suo legame contrattuale con i francesi scade nel giugno del 2024 ma ci sono prospettive di cessione anche in estate in virtù dei cambi dirigenziali e di management che hanno coinvolto i transalpini in questa stagione. Possibile una sua uscita in prestito con un diritto di riscatto relativamente basso, fissato attorno ai 3/4 milioni di euro. Insomma una vera occasione cui le squadre italiane stanno guardando con grande attenzione.