Monaco, addio al sogno Ligue 1: il Lione vince al Louis II, espulsi Pellegri e De Sciglio

Il Monaco spreca una delle ultimissime chance per restare attaccato al vagone di testa di Ligue 1: i monegaschi si arrendono in casa al Lione di Garcia, che si assicura tre punti fondamentali grazie alle reti di Depay, Marcelo e Cherki. Una vittoria, quella dell'OL, maturata a ridosso del novantesimo, perché dopo l'iniziale vantaggio di Volland i ragazzi di Kovac avevano trovato il pari con un penalty trasformato all'86' da Ben Yedder. In un finale nervoso e convulso sono scattate le espulsioni per gli italiani Pellegri e De Sciglio, sommatesi a quelle di Geubbels e Caqueret, con le due squadre che hanno concluso in nove una gara inevitabilmente molto sentita. Ora è lotta a due per il titolo in Francia, con il Lille che conserva un margine di vantaggio minimo sulle stelle del Paris Saint-Germain.