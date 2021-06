Monaco, Gil Dias potrebbe salutare: il portoghese piace al Benfica

Ritorno in Patria possibile per Gil Dias. Il portoghese andrà in scadenza di contratto con il Monaco il prossimo 2022 e il club del Principato starebbe pensando a monetizzare per evitare di perderlo a zero. Secondo quanto riporta Record, il giocatore piacerebbe molto a Jorge Jesus, tecnico del Benfica per la prossima stagione.