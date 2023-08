ufficiale Moussa Marega lascia l'Al Hilal. Si libera un posto per un nuovo acquisto

Come preventivato, l'Al Hilal ha risolto il contratto di Moussa Marega per far spazio ai nuovi acquisti, tra cui Yassine Bounou e Mitrovic, Il club saudita ha annunciato l'addio dell'attaccante maliano, classe 1991, che era arrivato da svincolato nell'estate del 2021 dopo aver lasciato il Porto. Questa operazione permetterà all'Al Hilal di ingaggiare un nuovo giocatore dall'estero: potrebbe essere Marco Verratti, che andrebbe a raggiungere Michael, Malcom, Neymar , Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Yassine Bounou e Kalidou Koulibaly (Senegal)