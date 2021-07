Nantes, si presenta Cyprien: "Quasi un anno senza giocare per le scelte di D'Aversa"

vedi letture

Dopo la cessione al Nantes, Wylan Cyprien, l'ex centrocampista francese del Parma, è stato oggi presentato alla stampa e non ha lesinato qualche frecciatina a Roberto D'Aversa, suo tecnico nella seconda parte della stagione in crociato, in cui l'ex Nizza ha trovato pochissimo spazio: “Ho passato una stagione quasi senza giocare. Sono state solo scelte del tecnico italiano (Roberto D'Aversa, ndr), sono arrivato con un allenatore che è stato licenziato dopo 4 mesi. Ho dovuto sopportare il mio dolore con pazienza. Mi sono preparato per essere pronto per il recupero. L’obiettivo è fare una stagione piena e giocare tanto. Rimpianti? Devo prepararmi per una lunga stagione. I rimpianti sono alle spalle. Oggi sono in buona salute, come la mia famiglia. Non ho tempo per i rimpianti. E anche se il tempo è brutto, sono in buona salute. Traggo solo il positivo dalle mie esperienze. Il campionato italiano è molto orientato alla difesa e alla tattica. Avrò immagazzinato un bel po’ per migliorare il mio gioco“.