Nantes-Tolosa, le formazioni ufficiali: in palio c'è il posto mancante per la prossima Ligue 1

Alle ore 18 scendono in campo Nantes e Tolosa nel ritorno del playout per l'ultimo posto che manca da assegnare nella prossima Ligue 1. In vantaggio il Nantes, che ha vinto 2-1 la sfida d'andata in trasferta e potrà contare sul favore del campo. Di seguito le formazioni ufficiali.

Nantes (4-4-2): Lafont; Appiah, Castelletto, Pallois, Traore; Blas, Louisa, Chirivella, Simon; Coulibaly, Simon.

Allenatore: Kombouare.

Tolosa (3-5-2): Dupe; Amian, Dewaest, Gabrielsen; Moreira, Dejaegere, Spierings, Kone, Machado; Adli, Healey.

Allenatore: Garande.