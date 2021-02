Nel 2017 fu licenziato dal Lille per "cattiva condotta". Bielsa chiede 19 milioni di risarcimento

La storia tra Marcelo Bielsa e il Lille si è interrotta bruscamente nel 2017, quando il club francese decise di esonerare il Loco per "gravi responsabilità e cattiva condotta". Da allora le due parti sono in causa: il tecnico chiede un risarcimento di 19 milioni di euro per "violazione abusiva del suo contratto a tempo determinato", come riporta L'Equipe. Oggi ci sarà una prima seduta in tribunale, ma il verdetto non dovrebbe arrivare prima di 3 mesi. Le accuse rivolte a Bielsa si riferiscono principalmente al comportamento tenuto nei confronti dell'ex presidente, Gerard Lopez, dell'ex dg Ingla e dell'ex ds Campos, nonché di diversi dipendenti del club.