Neuhaus smentisce un accordo col Bayern: "Non ho firmato nessun contratto per il 2022"

vedi letture

Il Bayern Monaco fa razzia dei migliori talenti della Bundesliga e da tempo ha messo gli occhi su Florian Neuhaus, centrocampista del Borussia Mönchengladbach e della Nazionale tedesca. Addirittura in Germania affermano che il giocatone abbia già un accordo col club bavarese per la stagione 2022/23, ma il diretto interessato ha smentito in un'intervista a Münchner Merkur: "Ho letto che il mio passaggio al Bayern nel 2022 sarebbe già un affare fatto. Non posso fare altro che negarlo subito. Non ho firmato alcun contratto se non quello con il Borussia Mönchengladbach. Mi sento sereno in questo momento".