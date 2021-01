Newcastle, Bruce: "Abbiamo dato tutto, dobbiamo imparare dai nostri errori"

Cade ancora il Newcastle battuto 3-0 dall'Arsenal nel monday night di Premier League. Questa l'analisi dopo il fischio finale del manager dei Magpies Steve Bruce: "Abbiamo dato tutto quello che avevamo ottenuto, ci siamo procurati delle buone opportunità ma non le abbiamo sfruttate. Questo accade quando sei in crisi e l'unico modo per uscirne è con un paio di vittorie. Sapevamo che eravamo attesi da una serie di partite difficili contro squadre di alto livello come Arsenal, Leicester, Liverpool e Manchester City. Siamo delusi perché siamo stati sorpresi quando abbiamo provato a spingerci in avanti. Il motivo per cui ci siamo difesi in profondità era per evitare situazioni del genere. Dobbiamo imparare dai nostro errori, trovare il giusto equilibrio e continueremo a lavorarci".