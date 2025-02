Ufficiale Newcastle, nuovo contratto anche per Emil Krafth: ha rinnovato fino al 2026

Non solo Martin Dubravka, anche Emil Krafth ha rinnovato il suo contratto con il Newcastle. Di seguito tutti i dettagli nel comunicato pubblicato dai Magpies sul proprio sito ufficiale:

"Il difensore Emil Krafth ha firmato un'estensione del contratto che lo legherà al club fino alla fine della stagione 2025/26. Il 50 volte nazionale svedese è nei Magpies dal 2019, anno in cui è arrivato dalla squadra francese dell'Amiens, e da allora ha collezionato 93 presenze con il club. Krafth ha giocato otto partite in tutte le competizioni in questa stagione, rientrando anche da un infortunio alla clavicola nella vittoria per 3-2 contro il Birmingham City in Emirates FA Cup all'inizio di questo mese".

Il difensore ha commentato così la notizia: "Sono felice di prolungare il mio periodo al Newcastle United per un altro anno. È un momento emozionante per far parte di questo club. Abbiamo molto in palio per il resto della stagione e non vedo l'ora di dare il mio contributo per aiutare la squadra a concludere la stagione in modo positivo. Sembra di essere a casa qui, sia per me che per la mia famiglia, essendo qui da così tanto tempo. Ci piace tutto di far parte di questo club, e adoro giocare per il Newcastle United".