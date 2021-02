Neymar: "Mi motivano le vittorie, non le sconfitte. Sogno un'altra finale di Champions col PSG"

Il rinnovo di Neymar con il Paris Saint-Germain è molto vicino. E l'attaccante brasiliano pensa ai traguardi da raggiungere con il club parigino: "Non sono motivato dalle sconfitte. Sono motivato dalle vittorie che ho ottenuto nella mia vita e nella mia carriera. So cosa significa vincere una Champions League e sono sicuro che raggiungerò nuovamente una finale con il PSG", ha detto al Daily Mail.

Poi, a proposito del suo futuro, ha ammesso di non apprezzare molto il calcio inglese, escludendo quindi di giocare un giorno in Premier Leauge: "Non riesco a vedere molte partite di Premier League, ma mi hanno detto che è un calcio molto fisico. Ma è così anche in Ligue 1". Dove, con ogni probabilità, continuerà a dare spettacolo anche nei prossimi anni.