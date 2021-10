Niente arresto per Lucas Hernandez: sospeso l'ordine di carcerazione, dovrà pagare una multa

Lucas Hernandez per ora non andrà in prigione. Il Tribunale Provinciale di Madrid ha accolto il ricorso presentato dal calciatore del Bayern Monaco dopo l'ordine di arresto per reati legati a violenza domestica, commessi nel febbraio 2017 ai danni della moglie.

Come informa Marca, è stato sospeso l'ordine di carcerazione per 4 anni, a patto che Lucas Hernandez non commetta altri reati in questo periodo. Il francese, fratello del laterale del Milan Theo, dovrà inoltre pagare una multa di 400 euro al giorno per 240 giorni.