Ufficiale Norwich City, colpo dalla Ligue 1: arriva il nazionale senegalese Papa Amadou Diallo

Il Norwich ha ufficializzato l’acquisto dell’esterno offensivo senegalese Papa Amadou Diallo, prelevato dal Metz (squadra neopromossa in Ligue 1) per una cifra non resa nota. Il talento africano ha firmato un contratto quadriennale con opzione per un’ulteriore stagione e indosserà la maglia numero 19.

Cresciuto calcisticamente nella Ligue 1 senegalese con la maglia del Génération Foot, Diallo è approdato in Europa nel febbraio 2023 proprio al Metz, dove si è messo in luce nella stagione 2024/25 con 28 presenze, 7 gol e un ruolo decisivo nella promozione, arrivata con la vittoria nei play-off contro il Reims.

Il 21enne vanta già 7 presenze e 2 reti con la Nazionale senegalese e arriva in Inghilterra con grande entusiasmo: "Sono emozionato per questa nuova avventura. Per me è un sogno giocare in Inghilterra e sono pronto per la sfida. Ho sempre voluto il Norwich City, mi ha convinto il progetto e la visione del club", ha dichiarato Diallo al momento della firma.

Soddisfatto anche il direttore sportivo Ben Knapper: "Papa è un talento enorme. Nonostante le tante offerte ricevute, ha voluto fortemente venire qui. Ha velocità, tecnica e la capacità di creare superiorità numerica. Potrà giocare in diverse posizioni offensive e siamo entusiasti di aiutarlo a crescere". Il trasferimento resta soggetto all'approvazione della FA e della EFL, nonché al rilascio del visto di lavoro e del certificato di trasferimento internazionale.