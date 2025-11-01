Nottingham Forest, Dyche contro lo United: "L'angolo non c'era, è stato decisivo"
Il Manchester United riprende una partita che si era complicata in casa del Nottingham Forest. Finisce 2-2 al City Ground con la squadra di Ruben Amorim che quantomeno evita la sconfitta, visto che in due minuti i padroni di casa avevano rimontato l'iniziale gol di di Casemiro portandosi sul 2-1. Alla fine però ecco il gol di Diallo a rimettere la gara nel binario giusto.
Al termine della gara il tecnico del Nottingham Forest, Sean Dyche, ha parlato a Sky Sports scagliandosi contro la decisione di assegnare un discutibile calcio d'angolo che ha portato al primo gol del Manchester United: "Non è comprensibile. L'ho visto di nuovo. Sono due decisioni sbagliate che ci sono andate a sfavore in due partite. Assegnano calci d'angolo che non sono calci d'angolo".
Poi ancora rincara la dose: "Ne hanno concesso uno la scorsa settimana e uno questa settimana. È una decisione davvero sbagliata. Questo è stato decisivo. Stiamo lottando per la nostra vita e per arrivare in cima alla classifica".
Premier League, la 10a giornata
Brighton - Leeds 3-0
Burnley - Arsenal 0-2
Crystal Palace - Brentford 2-0
Fulham - Wolverhampton 3-0
Nottingham Forest - Manchester United 2-2
Tottenham - Chelsea (1 novembre, ore 18:30)
Liverpool - Aston Villa (1 novembre, ore 21)
West Ham - Newcastle (2 novembre, ore 15)
Manchester City - Bournemouth (2 novembre, ore 17:30)
Sunderland - Everton (3 novembre, ore 21)
Classifica
Arsenal 25
Bournemouth 18*
Tottenham 17*
Sunderland 17*
Manchester United 17
Manchester City 16*
Crystal Palace 16
Brighton 15
Liverpool 15*
Aston Villa 15*
Chelsea 14*
Brentford 13
Newcastle 12*
Fulham 11
Everton 11*
Leeds 11
Burnley 10
Nottingham 6
West Ham 4*
Wolverhampton 2
*una gara in meno