Nottingham Forest, Dyche contro lo United: "L'angolo non c'era, è stato decisivo"

Il Manchester United riprende una partita che si era complicata in casa del Nottingham Forest. Finisce 2-2 al City Ground con la squadra di Ruben Amorim che quantomeno evita la sconfitta, visto che in due minuti i padroni di casa avevano rimontato l'iniziale gol di di Casemiro portandosi sul 2-1. Alla fine però ecco il gol di Diallo a rimettere la gara nel binario giusto.

Al termine della gara il tecnico del Nottingham Forest, Sean Dyche, ha parlato a Sky Sports scagliandosi contro la decisione di assegnare un discutibile calcio d'angolo che ha portato al primo gol del Manchester United: "Non è comprensibile. L'ho visto di nuovo. Sono due decisioni sbagliate che ci sono andate a sfavore in due partite. Assegnano calci d'angolo che non sono calci d'angolo".

Poi ancora rincara la dose: "Ne hanno concesso uno la scorsa settimana e uno questa settimana. È una decisione davvero sbagliata. Questo è stato decisivo. Stiamo lottando per la nostra vita e per arrivare in cima alla classifica".

Premier League, la 10a giornata

Brighton - Leeds 3-0

Burnley - Arsenal 0-2

Crystal Palace - Brentford 2-0

Fulham - Wolverhampton 3-0

Nottingham Forest - Manchester United 2-2

Tottenham - Chelsea (1 novembre, ore 18:30)

Liverpool - Aston Villa (1 novembre, ore 21)

West Ham - Newcastle (2 novembre, ore 15)

Manchester City - Bournemouth (2 novembre, ore 17:30)

Sunderland - Everton (3 novembre, ore 21)

Classifica

Arsenal 25

Bournemouth 18*

Tottenham 17*

Sunderland 17*

Manchester United 17

Manchester City 16*

Crystal Palace 16

Brighton 15

Liverpool 15*

Aston Villa 15*

Chelsea 14*

Brentford 13

Newcastle 12*

Fulham 11

Everton 11*

Leeds 11

Burnley 10

Nottingham 6

West Ham 4*

Wolverhampton 2

*una gara in meno