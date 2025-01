Ufficiale Nuovo prestito per Mughe: l'OM cede il giovane camerunese all'Athens Kallithea

Un'altra partenza in prestito per l'Olympique Marsiglia. Il club del sud della Francia ha infatti ufficializzato la nuova cessione di François Régis Mughe . L'esterno destro classe 2004, che ha giocato nella scorsa stagione con il Dunkerque, non ha trovato spazio con De Zerbi e ora ripartirà dalla Grecia.

Mughe avrà la possibilità di mettersi in mostra nell'Athens Kallithea e acquisire esperienza. Il giocatore camerunese ha collezionato cinque presenze in Ligue 1, una in Champions League e una in Europa League con la maglia dell'OM. L'operazione si è chiusa sulla base del prestito con diritto di riscatto.