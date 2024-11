Ufficiale Obiettivo di mercato del Torino in estate, il difensore Hajdari rinnova con il Lugano

A lungo obiettivo estivo del Torino sul mercato, alla fine però il difensore Albian Hajdari (21 anni) è rimasto al Lugano e non sembra troppo in aria di lasciare a breve. Questo perché nelle scorse ore è stato ufficializzato il suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2028.

Di seguito il comunicato ufficiale diramato dalla società del campionato svizzero: "L’FC Lugano è lieto di comunicare il prolungamento di una stagione del contratto di Albian Hajdari, fino al 30 giugno 2028. A Cornaredo da luglio 2022, bianconero a titolo definivo da aprile 2023 al verificarsi delle condizioni per l’obbligo di riscatto stabilite al momento del suo arrivo in prestito dalla Juventus Next Gen, il nazionale rossocrociato U21 con la maglia dell’FC Lugano ha finora collezionato 80 presenze divise tra Credit Suisse Super League, Coppa Svizzera e competizioni europee per club (3 le reti all’attivo). Numeri importanti, con i quali Hajdari si è anche avvicinato all’orbita della Nazionale maggiore. Numeri che ne fanno uno dei punti fermi della squadra di Mattia Croci-Torti".