Ocampos e il finale di Siviglia-Granada: "Mai successo nella mia carriera, si impara ogni giorno"

Lucas Ocampos, autore di uno dei due gol che ha deciso Siviglia-Granada, ha commentato l'assurdo finale della sfida, con il fischio finale dell'arbitro avvenuto un minuto prima che ha poi costretto i calciatori delle due squadre a rientrare in campo per disputare il minuto mancante: "L'arbitro ci ha detto che gli si era fermato l'orologio - ha spiegato l'ex Milan. - C'erano giocatori che si erano già tolti la divisa e si stavano scambiando le magliette, non mi era mia successo nulla di simile nella mia carriera, ogni giorno si impara qualcosa di nuovo".

Sul sogno Liga: "La sogniamo, certamente. Sappiamo che non sarà facile, che ci sono squadre che stanno giocando molto bene e che ci sono sopra, ma il nostro sogno rimane intatto. Giocheremo cinque finali e daremo il massimo. Se non ci credessimo non saremmo giocatori di calcio. Questi sono i momenti da sfruttare, cercheremo di mettere tutto in queste ultime partite per raggiungere un grande obiettivo".