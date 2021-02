Ol. Marsiglia, il nuovo presidente Longoria: "Grande onore per me, vogliamo costruire uno stile"

vedi letture

Il nuovo presidente dell'Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, ha commentato così ai canali ufficiali del club il suo nuovo incarico: "La storia e la cultura di questo club sono davvero uniche. Il calcio è inconcepibile senza passione ed essere qui è un grande onore per me. Vogliamo aiutare l'OM a costruire uno stile di gioco che corrisponda alla passione dei tifosi. Starò attento che tutti i giocatori partecipino al nostro progetto. Coraggio e impegno, così come passione, sono valori essenziali per l'OM e Marsiglia. Il club viene prima di tutto, sempre".