Olanda Under21, oggi la semifinale dell'Europeo contro la Germania: tutti gli occhi su Schuurs

vedi letture

Giornata di semifinali per l'Europeo Under21. In campo si affronteranno Spagna e Portogallo, ma anche Olanda e Germania. Proprio in quest'ultimo match dovrebbe scendere in campo uno dei nuovi talenti di casa Ajax: il classe 1999 Perr Schuurs. Il difensore centrale, impiegato dai Lancieri nella passata stagione in ben 41 occasioni fra Eredivisie, Champions League, Europa League e Coppa d'Olanda con un gol e un assist a referto, ha gli occhi addosso di molti club europei, comprese tutte le big della Serie A. La sfida contro la Germania di questa sera, dunque, potrebbe essere l'ennesimo banco di prova per valutare le qualità di questo talento che pare aver già stregato il calcio italiano.