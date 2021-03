Olympiacos, Martins: "Grande partita. I gol dell'andata ha compromesso la qualificazione"

Dopo il successo contro l'Arsenal che però è valso l'eliminazione, il tecnico dell'Olympiacos Pedro Martins ha parlato in conferenza stampa: "Penso che il secondo e terzo gol dell'andata ci siano costati la qualificazione. Abbiamo ottenuto una bella vittoria oggi. I ragazzi abbiamo fatto una grande partita, abbiamo dato il massimo e ci abbiamo creduto. Abbiamo fatto una grande partita e ovviamente se non avessimo giocato quella partita ad Atene ci saremmo qualificati. La mentalità della squadra? Significa che l'Olympiacos è una grande squadra in Europa che può guardare negli occhi ogni avversario. In ogni stadio puntiamo a vincere. Non è stato facile perché abbiamo giocato contro un grande avversario. L'Arsenal è tra i contendenti per l'Europa League".