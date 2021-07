Olympique Marsiglia, i dettagli del contratto di Gerson: ingaggio secondo solo a Milik

vedi letture

Acquistato dal Flamengo per 20 milioni di euro, Gerson sarà il secondo calciatore più pagato dell'Olympique Marsiglia dopo Arkadiusz Milik (che percepisce 3,7 milioni). L'Equipe oggi in edicola racconta i dettagli del contratto firmato dall'ex Roma, che guadagnerà 3 milioni di euro a stagione più alcuni bonus legati a presenze, qualificazione in Champions League e convocazione dal Brasile che potrebbero portarlo a 3,6 milioni.