Olympique Marsiglia, incerta la permanenza di Balerdi. Troppi i 15mln di euro per il riscatto

Nonostante l’ottimo rendimento con l’Olympique Marsiglia in questa stagione (18 presenze e 2 gol) non è certo che il club francese riscatti il cartellino di Leonardo Balerdi dal Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Provence, infatti, sul cartellino del difensore argentino c’è un diritto di riscatto a favore della società francese pari a 15 milioni di euro: una spesa che attualmente l’OM non sembra in grado di poter affrontare.