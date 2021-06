Palmeiras, manca l’offerta all’Hellas per Empereur

Il Palmeiras non ha provveduto al riscatto di Alan Empereur dall’Hellas Verona. Il club paulista aveva un’opzione sino al termine di maggio che avrebbe consentito di acquistare a titolo definitivo il difensore protagonista del successo in Copa Libertadores per un milione di euro. Trascorsi i termini temporali, per trattenere il giocatore si dovrebbe aprire una nuova trattativa con i gialloblù, peraltro ben disposti alla cessione anche con termini economici più favorevoli. Tuttavia, per il momento, il Palmeiras non ha ancora intrapreso una trattativa con gli scaligeri. In assenza di accordo, Empereur tornerebbe a disposizione del Verona alla fine del mese in corso.