Pari a reti bianche tra Crystal Palace e Fulham. I Cottagers restano terzultimi in Premier

Non si fanno male Crystal Palace e Fulham, che impattano zero a zero al Selhurst Park. Un risultato che serve poco ai ragazzi di Parker, che non approfittano della frenata del Newcastle e restano terzultimi in classifica. Per le Eagles, tredicesima forza della Premier League, si tratta del sesto pareggio in questo campionato.