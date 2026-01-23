Prosegue l'avventura di Sinayoko con l'Auxerre: l'attccante ha rinnovato fino al 2027
Prosegue la splendida avventura tra l Auxerre e Lassine Sinayoko. Arrivato al club nel 2017 dall’Entente Sannois Saint-Gratien, l’attaccante maliano ha rinnovato il suo contratto fino al 2027.
Sinayoko ha scalato tutte le tappe del settore sportivo dell’AJA: prima con l’Under 19, poi con la squadra riserve, fino a conquistarsi un posto stabile in prima squadra. L’esordio tra i professionisti arriva nell’aprile 2021, sul campo del Niort. Pochi mesi più tardi mette a segno anche il suo primo gol in Coppa di Francia, andando a segno nella sfida disputata a Chambéry.
Nella stagione 2021-2022 Sinayoko è tra i protagonisti della promozione dell’Auxerre in Ligue 1, categoria che assapora l’anno successivo, togliendosi anche la soddisfazione di segnare contro il Paris Saint-Germain. Il ritorno in Ligue 2 BKT segna però la vera esplosione di “Lasso”: 8 reti in campionato, una nuova promozione e, soprattutto, il titolo di campione.
Rendimento confermato anche nelle stagioni successive. Nel 2024-2025 Sinayoko chiude con 5 gol e 9 assist, mentre nell’annata in corso ha già realizzato 6 reti, dimostrando continuità e maturità. A impreziosire il suo momento positivo, anche una Coppa d’Africa disputata ad alto livello con la Nazionale di calcio del Mali.