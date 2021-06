Per GOL TV Varane ha già deciso il suo futuro: dopo Euro 2020 annuncerà l'addio al Real

Raphael Varane ha già deciso il suo futuro: dopo Euro 2020, a detta di GOL TV, il difensore della Nazionale francese annuncerà il suo addio al Real Madrid. In scadenza di contratto fra un anno, il calciatore è in cerca di una nuova sfida e piace non poco alle big di Premier League, in particolare a Chelsea e Manchester United. Senza dimenticare neanche quei rumors delle ultime settimane in ottica Juventus...