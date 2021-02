Perché il PSG si fa sfuggire i suoi giovani? Leonardo: "In Francia c'è una regola che ci penalizza"

Nel corso della lunga intervista concessa a France Bleu, il ds Leonardo ha difeso così il suo Paris Saint-Germain dall'accusa di non concedere spazio in prima squadra ai talenti del proprio settore giovanile, lasciandoseli invece sfuggire per altre grandi piazze europee: "Non è vero dire che i nostri giovani non hanno l'opportunità di giocare in prima squadra. Possiamo parlare di Rabiot, Kimpembe, Areola, Dagba e degli altri che se ne sono andati, come Nkunku, Diaby, Nsoki... Per non parlare di Tanguy Kouassi. Quello che sta succedendo oggi non riguarda solo il PSG. C'è una regola in base alla quale sei obbligato a fare solo tre anni di contratto a un giovane di 16 anni e a 19 così il suddetto calciatore diventa libero. Si tratta di un regolamento veramente dannoso nei confronti delle squadre francesi e anche del movimento calcistico francese più in generale, visto che tutti gli altri club aspettano la fine di questi tre anni di contratto per portare via dalla Francia talenti ancora giovanissimi. Faccio l'esempio delle società inglese e tedesche che parlano con le famiglie e cercano di convincere i nostri ragazzi a soli 15-16 anni, questo dovrebbe essere vietato".

Leonardo ha comunque riconosciuto che il PSG ha commesso anche degli errori nella gestione dei giovani: "Ci siamo sbagliati anche noi e l'obiettivo è migliorare sempre di più il nostro rapporto coi giovani. Oggi abbiamo tanti prospetti come Michut, Xavi Simons, El Chadaille, tutti già nel giro della prima squadra. Voglio spendere altre due parole anche su Kouassi: da noi ha giocato in Champions, mentre al Bayern è stato praticamente un anno senza giocare. Non è un rimpianto, si dice che il PSG ha perso un giovane talento, ma penso invece che a volte sono i giovani che perdono il PSG. Non a caso, in tanti poi richiamano e vogliono tornare qui".