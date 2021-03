Piatek: "Potevo andare al Tottenham per sostituire Kane. Ma l'offerta dell'Hertha fu diversa"

vedi letture

Krzysztof Piatek ha rilasciato una intervista al quotidiano polacco 'Prawda Futbolu' nel corso della quale ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a lasciare il Milan nel gennaio 2020. "Andai via a causa dell'arrivo di Ibrahimovic", ha detto Piatek che poi in un altro passaggio è tornato sulla decisione di andare in Bundesliga, all'Hertha Berlino. "Quella dell'Hertha non era l'unica offerta. Al Milan arrivò anche una proposta dal Tottenham, un prestito per 18 mesi. Avrei dovuto sostituire l'infortunato Kane per i primi tre mesi, ma l'offerta dell'Hertha fu diversa, si mostrarono molto più decisi. L'Hertha mi ha acquistato a titolo definitivo e mi ha fatto firmare un contratto di 4 anni e mezzo. Ha messo in mostra una grande determinazione".