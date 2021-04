Piqué su Messi: "Di nuovo felice al Barça negli ultimi mesi. Futuro? Lo sosterrò in ogni caso"

Intervistato da Movistar +, il difensore blaugrana Gerard Piqué è stato inevitabilmente interpellato anche sul futuro del suo compagno di squadra Lionel Messi, in scadenza di contratto col Barcellona il prossimo 30 giugno. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Non saprei dirvi cosa succederà, ma credo che negli ultimi mesi lo abbiamo visto di nuovo felice e contento. Questo è importante perché Messi trasmette le sue emozioni alla squadra, essendone anche il capitano. Il Barça sta andando molto bene e gran parte del merito è di Leo. Noi che lo conosciamo bene lo sosterremo qualunque decisione prenda. Messi ci ha dato tanto, forse è il migliore della storia... Io posso solo dirgli grazie, come ho fatto personalmente tante volte. Proveremo a fare in modo che resti con noi il più possibile".