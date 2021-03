Platini non esclude il ritorno: "Ma solo se potrò essere utile. Mondiale in Qatar? Sarà ottimo"

vedi letture

Michel Platini, ex presidente della UEFA squalificato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla FIFA per un pagamento di 1,8 milioni di euro ricevuti da Blatter nel 2011, ha parlato a Die Welt di un possibile ritorno nelle istituzioni calcistiche: "Lasciatemi prima pensare in pace, non c'è fretta. Se riterrò che possa essere un bene per il calcio e di poter essere utile, allora mi impegnerò pienamente. Sarebbe l'ultima volta. Altrimenti rimarrò a casa e continuerò il mio pensionamento".

I Mondiali in Qatar: "I paesi arabi si sono già presentati dieci volte per ospitare i Mondiali. È importante per lo sviluppo del calcio ed è proprio per questo che li ho votati, a condizione che i Mondiali si svolgano a dicembre, come sarà. Mi aspetto un ottimo Mondiale, a 25 gradi, l'aria condizionata non servirà"..