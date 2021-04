Pochettino si gode la rivincita sul Bayern dopo il 2-7 subito con gli Spurs: "Non è una vendetta"

vedi letture

Il 2-7 subito un anno e mezzo fa dal suo Tottenham contro il Bayern Monaco è un lontano ricordo. Mauricio Pochettino oggi si gode la qualificazione in semifinale di Champions League del PSG a spese proprio dei bavaresi, e ai microfoni di RMC Sport assicura di non aver pensato a quella disfatta: "Non mi sono fatto influenzare. Nel calcio c'è imparare ogni giorno e soprattutto sappiamo che non dobbiamo farne mai una questione personale. Non ho avuto alcun sentimento di vendetta. Sono totalmente concentrato sugli obiettivi del PSG e spero che riusciremo a raggiungerli".