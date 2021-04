Porto-Chelsea, Conceicao : "Non contano i soldi, ma la tattica. Quindi nulla è impossibile"

vedi letture

Sergio Conceiçao, tecnico del Porto, ci crede in vista della gara d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Chelsea e non guarda alla differenza di spesa sul mercato fra i due club: “Quando scendi in campo non pensi di aver speso solo 25 milioni di euro e il Chelsea invece 250. Non pensiamo che Evanilson, il nostro acquisto più caro è costato 8 milioni, mentre Havertz è stato pagato 80 dal Chelsea. Se la mettiamo su questo piano allora i nostri avversari in campionato dovrebbero pensarla esattamente alla stessa maniera, ma quando sei in campo è solo undici contro undici, conta la strategia che ovviamente può cambiare a seconda delle partite. E quindi nulla è impossibile”.