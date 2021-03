Porto, il Chelsea dopo la Juve: "Alla storia dobbiamo solo ciò che possiamo aggiungerci"

Il Porto, dopo aver eliminato la Juventus agli ottavi, sfiderà il Chelsea di Tuchel ai quarti di finale di Champions League. Un altro sorteggio duro per i lusitani, che tramite il proprio profilo Twitter hanno voluto comunque lanciare un messaggio di incoraggiamento alla squadra e all'ambiente: "Dobbiamo alla storia solo ciò che possiamo aggiungere ad essa".

⚽ FC Porto-Chelsea FC

🤩 Quartos de final UEFA Champions League

👉 Só devemos à história aquilo que lhe podemos acrescentar 💪

👉 We only owe history what we can add to it 💪#FCPorto #UCL #UCLdraw pic.twitter.com/uicgPY2gLJ

— FC Porto (@FCPorto) March 19, 2021