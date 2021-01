Premier League, 17° turno: clamoroso ko del Liverpool. I reds cadono a Southampton

Clamoroso ko del Liverpool nell'ultima partita del 17° turno di Premier League. I reds cadono a Southampton. Al "St. Mary's Stadium" decide una rete dell'ex Danny Ings dopo appena due minuti di gioco. I Saints erano reduci da una striscia di quattro partite senza vittorie eppure riescono a fare il colpo grosso. Terza sconfitta per i campioni d'Inghilterra in carica, sempre primi a pari punti col Manchester United ma con una partita in più rispetto ai Red Devils. Southampton che agguanta in quarta posizione Tottenham, Manchester City ed Everton.