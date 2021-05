Premier League, c'è la data per Man United-Liverpool. Red devils attesi a un tour de force

Manchester United-Liverpool, il cui svolgimento non è stato reso possibile per l'invasione dei tifosi dei red devils in segno di protesta nei confronti della proprietà, ha trovato una data per essere recuperata. L'incontro si giocherà giovedì 13 maggio alle ore 21.15 italiane. Una data fortemente penalizzante per gli uomini di Solskjaer, costretti a scendere in campo due giorni dopo la sfida contro il Leicester, sempre di Premier League.