Premier League, è di Salah il gol più bello di gennaio: "Una bella sensazione"

Mohamed Salah ha vinto il premio di miglior gol della Premier League del mese di gennaio. Il riferimento è al gol contro il West Ham del 31 gennaio, partita giocata all'Olympic Stadium di Londra e vinta dal Liverpool per 3-1. In una veloce ripartenza dei reds l'egiziano raccoglie di destro un traversone di Shaqiri e con un morbido pallonetto di sinistro supera il portiere in uscita. "È stato un gol di squadra ed è una bella sensazione segnare una rete del genere. La cosa più importante è che abbiamo vinto la partita. Questo è ciò che lo rende così speciale" ha dichiarato.

Questi i precedenti vincitori in questa stagione:

Settembre: James Maddison (Leicester)

Ottobre: Manuel Lanzini (West Ham)

Novembre: Ola Aina (Fulham)

Dicembre: Sebastien Haller (West Ham)

Gennaio: Mohamed Salah (Liverpool)

"The 𝗠𝗢𝗦𝗧 𝗦𝗨𝗠𝗣𝗧𝗨𝗢𝗨𝗦 end-to-end goal you will ever see"@MoSalah is the @premierleague Goal of the Month winner for January 🏆#BeAKing pic.twitter.com/kCiAAClmFJ

— Budweiser Football (@budfootball) February 12, 2021