Premier League, Havertz trascina il Chelsea di Tuchel: Fulham ko e quarto posto consolidato

vedi letture

Basta un gol per tempo al Chelsea di Thomas Tuchel per battere il Fulham terzultimo e consolidare il quarto posto in classifica ed accorciare sul Leicester terzo, fermato ieri sul pari. Decide la doppietta di Kai Havertz, in rete nel primo e nel secondo tempo, che regala i tre punti ai londinesi. Il Fulham, invece, resta al terzultimo posto a nove punti dal Newcastle, e già domani potrebbe essere matematicamente retrocesso.