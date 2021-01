Problema all'inguine per Lazaro. L'esterno del 'Gladbach non ci sarà con il Bayern

Il Borussia Mönchengladbach dovrà fare a meno di Valentino Lazaro per la delicatissima sfida contro il Bayern Monaco. L'esterno austriaco era assente nella seduta odierna perché si è infortunato all'inguine durante il riscaldamento prima del match contro l'Arminia Bielefeld. Nulla di grave, ma Marco Rose non vuole rischiarlo. "Purtroppo mancherà ancora per qualche giorno", ha dichiarato in conferenza stampa.