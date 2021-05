Problemi muscolari per Haaland, il norvegese costretto a saltare la semifinale di Coppa

vedi letture

Non ci sarà Erling Braut Haaland tra i protagonisti della semifinale di Coppa di Germania tra Borussia Dortmund e Kiel, squadra di seconda divisione e Cenerentola della manifestazione, che ha eliminato il Bayern Monaco. Haaland, come comunicato dal Borussia Dortmund, si è fermato per un lieve guaio muscolare poche ore dalla partita di questa sera. Per il norvegese, dunque, solo tribuna.