Prosegue la crisi dello Schalke: a Gelsenkirchen il 'Gladbach si impone con un netto 3-0

Crisi sempre più nera per lo Schalke 04, che incassa l'ennesima sconfitta in casa contro il Borussia Monchengladbach. Gli uomini di Marco Rose hanno vita facile a Gelsenkirchen: match indirizzato dal gol al quindicesimo di Stindl, che ha aperto la strada alla rete di Lainer e all'autogol di Ronnow, che ha deviato beffardamente il pallone nella propria porta. Vittoria importante per i Fohlen, che ritrovano il feeling con i tre punti dopo un lungo digiuno e salgono momentaneamente al nono posto in classifica.