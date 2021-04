PSG-Bayern, nella notte delle stelle emerge Gueye. La stampa francese lo esalta: "Formidabile"

vedi letture

Il migliore che non ti aspetti, nella notte delle stelle tra PSG e Bayern: Gana Gueye è incoronato dalla stampa francese come l'uomo in più nella notte del Parco dei Principi. Voto unanime nei confronti del centrocampista senegalese, che prende un 8 sulle principali testate transalpine. "Monsieur Plus" lo ribattezza Le Parisien: "Iperattivo, ha spazzato il campo da sinistra a detra recuperando molti palloni e creando occasioni. Prezioso fino ai minuti di recupero". "Formidabile" titola L'Equipe nei suoi confronti: "Come all'andata il senegalese è stato mostruoso. Ha mantenuto il ritmo per 94 minuti". France Football ha evidenziato come il mediano abbia vinto l'80% dei duelli: "Nei momenti più caldi del Bayern, Gueye è stato un punto di riferimento imprescindibile, impermeabile alla pressione".