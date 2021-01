PSG-Brest 3-0, le pagelle: Kean non brilla ma segna. Torna Icardi ed è subito gol

PSG-BREST 3-0

Marcatori: 16' Kean, 81' Icardi, 83' Sarabia

PSG

Navas 6,5 - Nonostante un avversario poco pericoloso, dimostra di essere sempre sul pezzo nelle poche volte in cui è chiamato in causa. Tempismo perfetto nelle uscite, ottima la risposta a mano aperta sul tentativo di Faivre sullo 0-0.

Dagba 6 - Accompagna costantemente la manovra offensiva mandando spesso fuori giri Philippoteaux. Cala vistosamente nella ripresa, in difficoltà sulle avanzate più decise degli avversari. (Dall' 87' Florenzi s.v.).

Marquinhos 7 - Ostacolo insormontabile nell'area di rigore dei parigini e uomo più pericoloso quando va a staccare nella metà campo avversaria. Vero trascinatore dell'intero reparto.

Diallo 6 - Copertura attenta ed efficace sulle timide offensive dei bretoni. Sempre pronto a raddoppiare sulla fascia evitando situazioni di inferiorità numerica.

Bakker 6,5 - Spinta costante sulla sinistra, arriva più volte sul fondo senza tralasciare i compiti in fase di non possesso. (Dal 65' Kurzawa 6 - Riprende confidenza con il terreno di gioco e si disimpegna in maniera efficace. Poco sollecitato dagli avversari, copre bene la fascia sinistra).

Herrera 6 - Qualche balbettio di troppo con la palla tra i piedi ma riesce a sviluppare la manovra senza rallentarla significativamente.

Gueye 6,5 - Tocca tantissimi palloni e si dimostra tassello fondamentale nella creazione della manovra offensiva. Sfiora il gol con un mezzo-esterno insidiosissimo da fuori area. (Dal 56' Sarabia 6,5 - Fa benissimo in entrambe le fasi dimostrando una buona condizione e grande voglia di mettersi in mostra. Sugella la vittoria con il gol del 3-0 dopo un bello scambio con Icardi).

Verratti 6 - Pochettino lo vuole più alto per sfruttare le sue grandi doti nel fraseggio. Sempre nel vivo dell'azione, manca il guizzo negli ultimi 25 metri.

Di María 7 - Quando parte palla al piede è sempre complicato ostacolarlo. Non si contano i palloni recapitati in area dal suo sinistro, minaccia costante per la retroguardia avversaria. (Dall' 87'Draxler s.v.).

Kean 6 - Gol a parte è totalmente avulso dalla manovra offensiva e finisce quasi sempre per essere anticipato dai difensori. Nonostante questo riesce a timbrare l'ottavo gol in campionato e a sbloccare una gara non semplice per i suoi. (Dal 65' Icardi 6,5 - Inizio comprensibilmente impacciato dopo tanto tempo lontano dai campi di gioco. La condizione è da recuperare, l'istinto da bomber non è mai andato via, come testimonia la zampata puntuale a centro area dopo l'assolo fenomenale di Mbappé).

Mbappé 7 - Decisi segnali di miglioramento dopo la prestazione opaca contro il St.Etienne. Molto bene quando dialoga nello stretto con i compagni, prova in tutti i modi a segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori ma non è serata. Prorompente l'azione con cui consegna ad Icardi il pallone del 2-0.

BREST

Larsonneur 6,5 - Tagliato fuori dal rimpallo sfavorevole in occasione del vantaggio di Kean. Decisivo su Marquinhos e Gueye, limita il passivo e tiene in partita i suoi come può. Capitola sul finale sotto i colpi di Icardi e Sarabia.

Pierre-Gabriel 5 - Nel primo tempo riesce in qualche modo a cavarsela vista la poca verve di Mbappé. Nel secondo è letteralmente devastato dalla furia del numero 7 parigino finendo quasi sempre per essere saltato come un birillo.

Duverne 5,5 - Si disimpegna piuttosto bene su Kean ed è quasi sempre in anticipo sull'avversario. Da mal di testa il tunnel con cui Mbappé lo manda al bar in occasione del 2-0 di Icardi.

Chardonnet 6 - Decisivo più volte a sbrogliare mischie a centro area, ben posizionato anche sulle ripartenze micidiali del PSG, sventando più volte situazioni delicate.

Perraud 5,5 - Primo tempo timido e volto per lo più a coprire sulle sgroppate di Di Maria. Molto più propositivo nella ripresa, arrivando più volte al cross nella metà campo avversaria.

Faivre 6,5 - Di gran lunga il migliore dei suoi. Navas gli nega un gol sullo 0-0 che avrebbe potuto incanalare la partita su altri binari. Sempre nel vivo dell'azione, dai suoi piedi passano tutte le occasioni create dai bretoni.

Belkebla 5,5 - Scherma bene la trama di passaggi degli avversari a ridosso dell'area di rigore costringendoli spesso a girare al largo. Naufraga con il resto della squadra a metà della ripresa, non riuscendo a contrastare l'onda d'urto dei parigini. (Dall' 80' Mounié s.v.).

Lasne 5 - Troppo irruento e quasi sempre fuori posizione. Gioca tutta la partita alla ricerca di un giallo che alla fine riceve, ultima scena di una prestazione al di sotto delle aspettative. (Dal 77' Battocchio s.v.).

Philippoteaux 5,5 - Primo tempo decisamente abulico, si eclissa sulla fascia riuscendo di rado a ribaltare l'azione e andando spesso in difficoltà sulle avanzate degli avversari. Nella ripresa è decisamente più coraggioso, ma i pericoli concreti creati sono ai minimi termini. (Dal 69' Charbonnier 6 - Prova ad impattare il match con una serie di passaggi filtranti che mettono in seria difficoltà la retroguardia. Si spegne lentamente dopo il terzo gol dei parigini).

Honorat 6 - Corre come un dannato da una parte all'altra del terreno di gioco. Non ha collocazione fissa sul rettangolo verde e corre in aiuto dei compagni sempre, senza dimenticare di lanciarsi in avanti nelle poche occasioni concesse dagli avversari. (Dal 77' Le Douaron s.v.).

Cardona 5,5 - Qualche pallone conteso in area di rigore e poco altro. Fatica a trovare spazio vista la marcatura asfissiante di Marquinhos, si conta una sola conclusione verso lo specchio di porta.