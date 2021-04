PSG, domani accertamenti per Marquinhos. Il brasiliano è rischio per il ritorno col Bayern

Problemi per Marquinhos, uscito ieri sera dopo mezz'ora di gioco, poco dopo aver realizzato il momentaneo 0-2 del PSG sul campo del Bayern. Secondo quanto riportato da RMC il brasiliano sosterrà degli accertamenti nella mattinata di domani per valutare i problemi all'adduttore che l'hanno costretto allo stop. Il capitano dei parigini è a forte rischio per la partita di ritorno, in programma martedì.