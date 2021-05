PSG eliminato, Icardi e Florenzi sotto accusa: improbabile una loro permanenza a Parigi

L'eliminazione e la condanna. La sconfitta dell'Etihad solleva pesanti dubbi sulla permanenza a Parigi di due grandi ex della Serie A: Mauro Icardi e Alessandro Florenzi sono infatti stati tra i peggiori in campo ieri sera e la stampa internazionale si chiede quante possibilità abbiano di restare nella rosa del PSG della prossima stagione. L'attaccante argentino è stato un vero e proprio fantasma per tutta la partita: come sottolinea As, aveva il compito di non far rimpiangere Mbappé, ma in un'ora non ha combinato nulla. Molto meglio Kean, entrato proprio al suo posto e sicuramente più vivace.

Per quanto riguarda il terzino, oltre a sottolineare la prova non all'altezza (soprattutto in fase difensiva), a tenere banco è lo scarso apporto fornito alla formazione francese in termini di presenze: tra infortuni e Covid-19, l'ex giallorosso ha giocato solo 20 delle 35 partite di campionato. Con queste premesse, è improbabile che il PSG decida di intavolare una trattativa con la Roma.