PSG, L'Equipe esalta Mbappé verso le semifinali di Champions: "In stato di grazia"

Ennesima prestazione da campione per Kylian Mbappé, che contro il Metz trascina il PSG ad una vittoria che gli restituisce la vetta della classifica, in attesa della sfida tra Lille e Olympique Lione. Il classe '98 è "In stato di grazia", come titola oggi L'Equipe. Toccato duro nel finale di partita, è uscito per precauzione, ma non è in dubbio per il match di Champions League col Manchester City.