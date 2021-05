PSG, idee chiare sul mercato: assalto a Salah se Mbappé non rinnova e viene ceduto in estate

Il Paris Saint-Germain ha già le idee chiare per l'eventuale dopo-Mbappé. Come riporta il Mirror, infatti, i parigini lanceranno l'assalto a Mohamed Salah del Liverpool, qualora la stella ex Monaco dovesse decidere di non rinnovare il contratto in scadenza fra un anno ed essere quindi ceduto già nella prossima finestra di calciomercato (Real Madrid in pole position).