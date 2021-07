PSG, Kehrer sulla lista dei partenti. Leonardo vuole recuperare almeno 20 milioni

Thilo Kehrer non rientra nei piani del Paris Saint-Germain e di Mauricio Pochettino. L'arrivo nella capitale di Sergio Ramos chiude le porte al difensore tedesco, che però non sembra avere molto mercato: Leonardo, riporta L'Equipe, punta almeno a recuperare 20 dei 37 milioni spesi per acquistarlo dallo Schalke04 tre stagioni fa. Kehrer ha un contratto fino al 2023 e ha avuto molti problemi fisici, che ne hanno frenato la crescita. Dopo aver incassato un bell'assegno di circa 10 milioni per Bakker, il PSG spera di fare nuovamente cassa.